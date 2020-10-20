20 жовтня в роботі столичного метро можливі зміни
Це пов'язано з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо «(Київ) і» Ювентус" (Італія). Про це повідомляє прес-служба метрополітену, передає sud.ua.
Перед початком матчу, який запланований на 19: 55, можливе закриття на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після закінчення Щогла можуть обмежити на вхід станції "Олімпійська","Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
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До слова, пацієнтка київської лікарні викинулася з вікна.
Як стало відомо у вівторок, трагедія трапилася вранці в понеділок.
Жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу.
Інші подробиці трагедії невідомі.
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