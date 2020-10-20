20 октября в работе столичного метро возможны изменения

Это связано с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Ювентус» (Италия). Об этом сообщает пресс-служба метрополитена, передает sud.ua.

Перед началом матча, который запланирован на 19:55, возможно закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания мачта могут ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

К слову, пациентка киевской больницы выбросилось из окна.

Как стало известно во вторник, трагедия случилась утром в понедельник.

Женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм умерла в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.

Другие подробности трагедии неизвестны.

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