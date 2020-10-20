20 октября в работе столичного метро возможны изменения
Это связано с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Ювентус» (Италия). Об этом сообщает пресс-служба метрополитена, передает sud.ua.
Перед началом матча, который запланирован на 19:55, возможно закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания мачта могут ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
"Докатилась": Ани Лорак возмутила неприличными утехами с любовником, моложе ее на 14 лет
"Запухшая" Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре: "Тиночку что-то разносит"
Безбашенная Асмус преобразилась, показав сладкие места на камеру: «Жена Харламова - мороженка!»
"Приемная мама": фото Пугачевой с дочкой в одинаковых беретах вызвало ажиотаж
К слову, пациентка киевской больницы выбросилось из окна.
Как стало известно во вторник, трагедия случилась утром в понедельник.
Женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм умерла в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.
Другие подробности трагедии неизвестны.
Напомним, что погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: "вместо дождей...".
Также Politeka писала, что в октябре магнитная буря ударит по украинцам с чудовищной силой, названы даты: "Три дня подряд...".