Посеред осені в Києві цвітуть сакури
Як передає Politeka.net, фото квітучих дерев опублікував на своєму Facebook екскурсовод Сергій Савченко.
"Нічого дивного: 18 жовтня, в Києві цвітуть сакури", - написав він у своєму пості.
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До слова, в Києві раптово зацвіли каштани, незважаючи на осінню пору.
Про це повідомили на Facebook-сторінці.
У виданні уточнили, що це вже традиційна аномалія для Києва.
"Наприкінці вересня біля Дарницького вокзалу розцвів каштан. Друге цвітіння для дерев більш шкідливо. Адже закладка насіння відбулася, а дози зовсім не встигне. Навесні буде менше квітів на таких деревах. Причина-різкі зміни погодних умов", - йдеться в повідомленні.
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