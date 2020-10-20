Посеред осені в Києві цвітуть сакури

Як передає Politeka.net, фото квітучих дерев опублікував на своєму Facebook екскурсовод Сергій Савченко.

"Нічого дивного: 18 жовтня, в Києві цвітуть сакури", - написав він у своєму пості.

До слова, в Києві раптово зацвіли каштани, незважаючи на осінню пору.

Про це повідомили на Facebook-сторінці.

У виданні уточнили, що це вже традиційна аномалія для Києва.

"Наприкінці вересня біля Дарницького вокзалу розцвів каштан. Друге цвітіння для дерев більш шкідливо. Адже закладка насіння відбулася, а дози зовсім не встигне. Навесні буде менше квітів на таких деревах. Причина-різкі зміни погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, справжня осінь прорвалася в Україну, які області під ударом: "дощі, штормові пориви і...".

Як повідомляла Politeka, руйнівний торнадо мчить по Україні, стихія руйнувала все на своєму шляху: кадри наслідків.

Також Politeka писала, що осінь вирішила показати свій мерзенний характер, погода не пошкодує українців.