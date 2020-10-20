Посреди осени в Киеве цветут сакуры
Как передает Politeka.net, фото цветущих деревьев опубликовал на своем Facebook экскурсовод Сергей Савченко.
"Ничего удивительного: 18 октября, в Киеве цветут сакуры”, – написал он в своем посте.
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К слову, в Киеве внезапно зацвели каштаны, несмотря на осеннюю пору.
Об этом сообщили на Facebook-страничке.
В издании уточнили, что это уже традиционная аномалия для Киева.
"В конце сентября возле Дарницкого вокзала расцвел каштан. Второе цветение для деревьев более вредно. Ведь закладка семян состоялась, а дозы совсем не успеет. Весной будет меньше цветов на таких деревьях. Причина - резкие изменения погодных условий", - говорится в сообщении.
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