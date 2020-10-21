У Києві юний військовослужбовець наклав на себе руки
Причини самогубства 22-річного хлопця має встановити слідство.
У Печерському районі Києва солдата Нацгвардії знайшли повішеним.
Про це 21 жовтня, повідомляють "Вартові еспресо".
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Як зазначається, це сталося на покинутій території на вулиці Євгена Коновальця, недалеко від університету культури та військової частини НГУ.
Причини самогубства 22-річного хлопця має встановити слідство.
Раніше повідомлялося, що в Києві сталося вже друге самогубство за день через Китайський вірус. Так, в Оболонському районі столиці чоловік з COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в клінічній міській лікарні №8, що знаходиться на вулиці Кондратюка.
Також повідомлялося, що в понеділок, 19 жовтня, в Києві жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу.
Нагадавши про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.
Як повідомляла Politeka, Степанов зробив важливу заяву про Китайський вірус: "дуже прошу вас...".
Також Politeka писала про терміни виходу з карантину, українців приголомшили: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.