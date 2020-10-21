У Києві юний військовослужбовець наклав на себе руки

Причини самогубства 22-річного хлопця має встановити слідство.

У Печерському районі Києва солдата Нацгвардії знайшли повішеним.

Про це 21 жовтня, повідомляють "Вартові еспресо".

Як зазначається, це сталося на покинутій території на вулиці Євгена Коновальця, недалеко від університету культури та військової частини НГУ.

Причини самогубства 22-річного хлопця має встановити слідство.

Раніше повідомлялося, що в Києві сталося вже друге самогубство за день через Китайський вірус. Так, в Оболонському районі столиці чоловік з COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в клінічній міській лікарні №8, що знаходиться на вулиці Кондратюка.

Також повідомлялося, що в понеділок, 19 жовтня, в Києві жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу.

Нагадавши про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.

Як повідомляла Politeka, Степанов зробив важливу заяву про Китайський вірус: "дуже прошу вас...".

Також Politeka писала про терміни виходу з карантину, українців приголомшили: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.