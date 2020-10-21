В Киеве юный военнослужащий покончил с собой

Причины самоубийства 22-летнего парня должно установить следствие.

В Печерском районе Киева солдата Нацгвардии нашли повешенным.

Об этом 21 октября, сообщают "Вартові еспресо".

Как отмечается, это произошло на заброшенной территории на улице Евгения Коновальца, недалеко от университета культуры и воинской части НГУ.

Причины самоубийства 22-летнего парня должно установить следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло уже второе самоубийство за день из-за китайского вируса. Так, в Оболонском районе столицы мужчина с COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8, находящейся на улице Кондратюка.

Также сообщалось, что в понедельник, 19 октября, в Киеве женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм скончалась в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.

Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.

Как сообщала Politeka, Степанов сделал важное заявление о китайском вирусе: "очень прошу вас...".

Также Politeka писала о сроки выхода из карантина, украинцев ошеломили: "минимум три года", кто пострадает больше всего.