В Киеве юный военнослужащий покончил с собой
Причины самоубийства 22-летнего парня должно установить следствие.
В Печерском районе Киева солдата Нацгвардии нашли повешенным.
Об этом 21 октября, сообщают "Вартові еспресо".
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Как отмечается, это произошло на заброшенной территории на улице Евгения Коновальца, недалеко от университета культуры и воинской части НГУ.
Причины самоубийства 22-летнего парня должно установить следствие.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло уже второе самоубийство за день из-за китайского вируса. Так, в Оболонском районе столицы мужчина с COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8, находящейся на улице Кондратюка.
Также сообщалось, что в понедельник, 19 октября, в Киеве женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм скончалась в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.
Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.
Как сообщала Politeka, Степанов сделал важное заявление о китайском вирусе: "очень прошу вас...".
Также Politeka писала о сроки выхода из карантина, украинцев ошеломили: "минимум три года", кто пострадает больше всего.