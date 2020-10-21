На Подолі в Києві відзначився черговий "герой парковки"
Про це повідомляє "Київська платформа евакуації".
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Раніше ми писали, що в Києві невідомі вкрали у жінки 40 тисяч гривень, поки та відпочивала в кафе.
Так, у столичному ресторані "Катюша", який знаходиться на вулиці Великій Васильківській, 60, сталося пограбування.
"Прошу допомогти встановити і затримати трьох осіб, які сьогодні в ресторані "Катюша", що на Великій Васильківській, 60, викрали з сумки 40 тис.грн", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що гроші у жінки вкрали, підсівши за сусідній столик.
"Двоє підсіли за сусідній столик до потерпілої, поки третій відволікав, один (з тих двох за столиком) накинув свою куртку на сумку і обчистив її. Обличчя одного з них добре видно на камері. Допоможіть, будь ласка", - звертаються до киян.
Нагадавши про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.
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