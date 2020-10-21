На Подоле в Киеве отличился очередной «герой парковки»

Об этом сообщает "Киевская платформа эвакуации".

Владелец авто оставил свой Audi возле трамвайной колеи, чем заблокировал движение общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные украли у женщины 40 тысяч гривен, пока та отдыхала в кафе.

Так, в столичном ресторане "Катюша", который находится на улице Большой Васильковской, 60, произошло ограбление.

"Прошу помочь установить и задержать трех человек, которые сегодня в ресторане "Катюша", что на Большой Васильковской, 60, похитили из сумки 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что деньги у женщины украли, подсев за соседний столик.

"Двое подсели за соседний столик к потерпевшей, пока третий отвлекал, один (из тех двоих за столиком) накинул свою куртку на сумку и обчистил ее. Лицо одного из них хорошо видно на камере. Помогите, пожалуйста", - обращаются к киевлянам.

Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.

Как сообщала Politeka, Степанов сделал важное заявление о китайском вирусе: "очень прошу вас...".

Также Politeka писала о сроки выхода из карантина, украинцев ошеломили: "минимум три года", кто пострадает больше всего.