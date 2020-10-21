На Оболоні встановили три нових "лежачих поліцейських"

Фахівці встановили відповідні дорожні знаки

"Дорожній рух Оболонського району став безпечнішим", - йдеться в повідомлення КП "Центр організації дорожнього руху".

Засоби зниження швидкості фахівці встановили за такими адресами:

- вул. Прирічна, 29-дві смуги засобів примусового зниження швидкості;

Популярні новини зараз

Пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка"

Фреймут на кухні судді шоу "Майстер Шеф" Хіменеса-Браво жорстко дісталося: "Викликає печію"

"Цілий день пив": Комаров з "Світ навіворит" зізнався в новій залежності, не може зупинитися

Івлєєва з "Орла і Решки" безсоромно помацала свій бюст перед популярним блогером: "Перекосило"
Показати ще

- просп. Героїв Сталінграда, 10-а-одна смуга на дорозі-дублері;

- вул. Петра Калнишевського, 5-дві смуги.

Крім того, три "лежачих поліцейських" облаштували в міжквартальних проїздах на просп. Героїв Сталінграда, 19-а. 

Раніше ми писали, що на Подолі в Києві відзначився черговий «герой парковки».

Про це повідомляє "Київська платформа евакуації".

Власник авто залишив свій Audi біля трамвайної колії, чим заблокував рух громадського транспорту.

Нагадавши про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.

Як повідомляла Politeka, Степанов зробив важливу заяву про Китайський вірус: "дуже прошу вас...".

Також Politeka писала про терміни виходу з карантину, українців приголомшили: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.