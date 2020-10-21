На Оболони установили три новых "лежачих полицейских"

Специалисты установили соответствующие дорожные знаки

“Дорожное движении Оболонского района стало безопаснее”, – говорится в сообщении КП “Центр организации дорожного движения”.

Средства снижения скорости специалисты установили по таким адресам:

- ул. Приречная, 29 – две полосы средств принудительного снижения скорости;

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- просп. Героев Сталинграда, 10-А – одна полоса на дороге-дублере;

- ул. Петра Калнышевского, 5 – две полосы.

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