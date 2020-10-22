У Києві зафіксовано новий "коронавірусний" антирекорд - 631 новий випадок зараження за добу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт РНБО.
Так, за минулу добу, 21 жовтня, у столиці України був зафіксований 631 випадок захворювання на COVID-19. Це стало новим антирекордом для столиці.
Враховуючи цей показник, з початку епідемії в Києві вже захворіло 32,5 тис. людей. Лише за минулу добу померли 15 киян, а загалом за сім місяців пандемії від вірусу в Києві померли 642 людини.
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За добу від хвороби одужали майже 200 людей. Зараз у Києві на коронавірус хворіють близько 20 тисяч людей.
Раніше повідомлялось, що за прогнозами лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, важкий період пандемії коронавірусу в країні вщухне або закінчиться приблизно в березні наступного року. Медик закликала не впадати в паніку, а слухати поради свого лікаря і виконувати елементарні методи запобігання поширенню хвороби.
Вона також закликала дотримуватися таких же правил і тих, хто вже перехворів COVID-19. За її словами, випадки повторного зараження відомі, хоч і мало, а імунітет ще вивчається.
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