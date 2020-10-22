В Киеве зафиксирован новый "коронавирусный" антирекорд - 631 новый случай заражения за сутки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт СНБО.
Так, за минувшие сутки, 21 октября, в столице Украины был зафиксирован 631 случай заболевания COVID-19. Это стало новым антирекордом для столицы.
Учитывая этот показатель, с начала эпидемии в Киеве уже заболело 32,5 тыс. людей. Только за минувшие сутки умерли 15 киевлян, а всего за семь месяцев пандемии от вируса в Киеве умерли 642 человека.
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За сутки от болезни выздоровели почти 200 человек. Сейчас в Киеве коронавирусом болеют около 20 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что по прогнозам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, тяжелый период пандемии коронавируса в стране прекратится или закончится примерно в марте следующего года. Медик призвала не впадать в панику, а слушать советы своего врача и выполнять элементарные методы предотвращения распространения болезни.
Она также призвала придерживаться таких же правил и тех, кто уже переболел COVID-19. По ее словам, случаи повторного заражения известны, хоть и мало, а иммунитет еще изучается.
Напомним, врач-пульмонолог Светлана Гук раскрыла неожиданные факты о китайском вирусе.
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