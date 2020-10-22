Під Києвом між подружжям виник конфлікт-дружина отримала ножове поранення
Про це повідомляє портал "Моя Київщина" з посиланням на сторінку "Поліція Васильківщини" у Facebook.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень жінці, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Ненафарбована Волочкова здивувала зовнішністю в спортивках: "Я не змогла..."
Пішла з життя легендарна радянська актриса: "Таких як вона більше не буде"
Шалена мама Сердючки показала, як треба цілуватися, Данилко аж почервонів: "Розкрила чакри"
"До мінус 11": снігове похолодання прорветься в Україну, синоптики назвали дату
На місце події прибули слідчі та керівництво Васильківського відділу поліції. У будинку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.
Чоловік був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.
Раніше ми писали, що в Києві хулігани осквернили меморіал героям Небесної Сотні.
У ніч на 22 жовтня чоловік помочився на портрети загиблих, неадеквата оголосили в розшук.
Після того, як відео з зухвалою витівкою з'явилося в мережі, поліція прибула на місце злочину спробувала знайти свідків інциденту.
Поки що особу правопорушника не встановлено. У київських групах в соціальних мережах також підключилися до пошуку осквернителя пам'ятників.
У поліції кажуть, що якщо зловмисника знайдуть, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за статтею про хуліганство.
Нагадавши, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.
Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців.
Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші.