Під Києвом між подружжям виник конфлікт-дружина отримала ножове поранення

Про це повідомляє портал "Моя Київщина" з посиланням на сторінку "Поліція Васильківщини" у Facebook.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень жінці, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

На місце події прибули слідчі та керівництво Васильківського відділу поліції. У будинку поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.

Чоловік був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

Раніше ми писали, що в Києві хулігани осквернили меморіал героям Небесної Сотні.

У ніч на 22 жовтня чоловік помочився на портрети загиблих, неадеквата оголосили в розшук.

Після того, як відео з зухвалою витівкою з'явилося в мережі, поліція прибула на місце злочину спробувала знайти свідків інциденту.

Поки що особу правопорушника не встановлено. У київських групах в соціальних мережах також підключилися до пошуку осквернителя пам'ятників.

У поліції кажуть, що якщо зловмисника знайдуть, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за статтею про хуліганство.

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