Под Киевом между супругами возник конфликт - жена получила ножевое ранение

Об этом сообщает портал "Моя Киевщина" со ссылкой на страницу "полиция Васильковщины" в Facebook.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении за нанесение тяжких телесных повреждений женщине, решается вопрос об избрании меры пресечения.

На место происшествия прибыли следователи и руководство Васильковского отдела полиции. В доме полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств преступления, среди них – кухонный нож.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что в Киеве хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни.

В ночь на 22 октября мужчина помочился на портреты погибших, неадеквата объявили в розыск.

После того, как видео с дерзкой выходкой появилось в сети, полиция прибыла на место преступления попыталась найти свидетелей инцидента.

Пока что личность правонарушителя не установлена. В киевских группах в социальных сетях также подключились к поиску осквернителя памятников.

В полиции говорят, что если злоумышленника найдут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.

Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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