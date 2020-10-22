Под Киевом между супругами возник конфликт - жена получила ножевое ранение
Об этом сообщает портал "Моя Киевщина" со ссылкой на страницу "полиция Васильковщины" в Facebook.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении за нанесение тяжких телесных повреждений женщине, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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На место происшествия прибыли следователи и руководство Васильковского отдела полиции. В доме полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств преступления, среди них – кухонный нож.
Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Ранее мы писали, что в Киеве хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни.
В ночь на 22 октября мужчина помочился на портреты погибших, неадеквата объявили в розыск.
После того, как видео с дерзкой выходкой появилось в сети, полиция прибыла на место преступления попыталась найти свидетелей инцидента.
Пока что личность правонарушителя не установлена. В киевских группах в социальных сетях также подключились к поиску осквернителя памятников.
В полиции говорят, что если злоумышленника найдут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.
Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.