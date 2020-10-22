Водій маршрутки розвозив киян, будучи під наркотиками

Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

До поліції зателефонував пасажир маршрутки з проханням перевірити водія автобуса, який, на його думку, був у неадекватному стані.

Патрульні з'ясували приблизне місцезнаходження автобуса та зупинили його на Либідській площі. У салоні знаходилися пасажири.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння, що підтвердилося на огляді у лікаря-нарколога, який підтвердив побоювання поліції.

Патрульні склали на керівника протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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У ніч на 22 жовтня чоловік помочився на портрети загиблих, неадеквата оголосили в розшук.

Після того, як відео з зухвалою витівкою з'явилося в мережі, поліція прибула на місце злочину спробувала знайти свідків інциденту.

Поки що особу правопорушника не встановлено. У київських групах в соціальних мережах також підключилися до пошуку осквернителя пам'ятників.

У поліції кажуть, що якщо зловмисника знайдуть, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за статтею про хуліганство.

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