Водитель маршрутки развозил киевлян, будучи под наркотиками
Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
В полицию позвонил пассажир маршрутки с просьбой проверить водителя автобуса, который, по его мнению, был в неадекватном состоянии.
Патрульные выяснили приблизительное местонахождение автобуса и остановили его на Лыбедской площади. В салоне находились пассажиры.
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Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения, что подтвердилось на осмотре у врача-нарколога, который подтвердил опасения полиции.
Патрульные составили на руководителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
Ранее мы писали, что в Киеве хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни.
В ночь на 22 октября мужчина помочился на портреты погибших, неадеквата объявили в розыск.
После того, как видео с дерзкой выходкой появилось в сети, полиция прибыла на место преступления попыталась найти свидетелей инцидента.
Пока что личность правонарушителя не установлена. В киевских группах в социальных сетях также подключились к поиску осквернителя памятников.
В полиции говорят, что если злоумышленника найдут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.
Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.
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