У київському кафе виник конфлікт через незнання офіціанткою української мови Як передає Politeka.net, подробиці ситуації розповів Марко Мельник на своїй сторінці в Facebook. За його словами, він вирішив поснідати в кафе і його зустріла офіціантка говорячи російською мовою. У відповідь чоловік попросив спілкуватися з ним українською мовою. Офіціантка пішла і попросила поради в адміністратора.

"Відповідь адміністраторки мене потішила. Вона голосно і чітко сформулювала те, що мав би зарубати собі на носі кожен, хто живе в Україні і досі не користується нашою мовою. Вона відповіла офіціантці: не вмієш? Так вчися!",- розповів чоловік.