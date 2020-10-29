У київському кафе виник конфлікт через незнання офіціанткою української мови
Як передає Politeka.net, подробиці ситуації розповів Марко Мельник на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, він вирішив поснідати в кафе і його зустріла офіціантка говорячи російською мовою. У відповідь чоловік попросив спілкуватися з ним українською мовою. Офіціантка пішла і попросила поради в адміністратора.
"Відповідь адміністраторки мене потішила. Вона голосно і чітко сформулювала те, що мав би зарубати собі на носі кожен, хто живе в Україні і досі не користується нашою мовою. Вона відповіла офіціантці: не вмієш? Так вчися!",- розповів чоловік.
Пізніше адміністратор підійшла до нього і запропонувала покуштувати щойно спечений масляний Круасан, розмовляючи прекрасною українською мовою.
"Друзі, настали часи коли російськомовність у комбінації з ігноруванням української мови в Україні стали ознаками малограмотності, неконкурентності та поганого виховання.
І це не може не радувати. Знати багато мов-прекрасно. Не знати української-ганебно", - підсумував Мельник.
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