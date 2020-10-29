По его словам, он решил позавтракать в кафе и его встретила официантка говоря на русском языке. В ответ мужчина попросил общаться с ним на украинском языке. Официантка удалилась и попросила совета в администратора.

Как передает Politeka.net , подробности ситуации рассказал Марко Мельник на своей страничке в Facebook .

"Ответ администраторши меня позабавил. Она громко и четко сформулировала то, что должен был бы зарубить себе на носу каждый, кто живет в Украине и до сих пор не пользуется нашим языком. Она ответила официантке: Не умеешь? Так учись!", - рассказал мужчина.

Позже администратор подошла к нему и предложила отведать только что испеченный масляный круассан, разговаривая на прекрасном украинском языке.

"Друзья, настали времена когда русскоязычность в комбинации с игнорированием украинского языка в Украине стали признаками малограмотности, неконкурентности и плохого воспитания.