В киевском кафе возник конфликт из-за незнания официанткой украинского языка
Как передает Politeka.net, подробности ситуации рассказал Марко Мельник на своей страничке в Facebook.
По его словам, он решил позавтракать в кафе и его встретила официантка говоря на русском языке. В ответ мужчина попросил общаться с ним на украинском языке. Официантка удалилась и попросила совета в администратора.
"Ответ администраторши меня позабавил. Она громко и четко сформулировала то, что должен был бы зарубить себе на носу каждый, кто живет в Украине и до сих пор не пользуется нашим языком. Она ответила официантке: Не умеешь? Так учись!", - рассказал мужчина.
Позже администратор подошла к нему и предложила отведать только что испеченный масляный круассан, разговаривая на прекрасном украинском языке.
"Друзья, настали времена когда русскоязычность в комбинации с игнорированием украинского языка в Украине стали признаками малограмотности, неконкурентности и плохого воспитания.
И это не может не радовать. Знать много языков - прекрасно. Не знать украинского-позорно", - подытожил Мельник.
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