У Києві судитимуть нелюдів за жорстоке вбивство людини

Про це повідомляє місцева прокуратура.

Подія сталася 5 липня 2020 року на столичному Печерську.

Потерпілий перебував на одній з платформ залізничної станції «Видубичі», коли до нього підійшли двоє раніше незнайомих хлопців, спровокували з ним конфлікт і почали бійку.

Надалі обвинувачені вивели потерпілого з платформи в безлюдне місце, де продовжили наносити численні удари, поки чоловік не втратив свідомість.

Після цього, продовжуючи злочинний умисел на заподіяння смерті потерпілому, нападники затягли тіло чоловіка в дерев'яну конструкцію громадського туалету і спустили з пагорба. Надалі один із зловмисників перерізав чоловікові горло уламком скляної пляшки.

Правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх.

Дії зловмисників кваліфіковано за п.12 ч. 2 ст. 115 КК України. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

До слова, лікарі швидкої допомоги Києва здійснюють 1100-1300 виїздів на виклики киян.

Хоча самих викликів фіксується 1500-1800 на добу.

Про це йдеться на сторінці Facebook "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва".

29 жовтня прибуття бригад на місце екстреного виклику до 10 хвилин склало 63% від загальної кількості.

Водії швидкої допомоги закликають водіїв поступатися дорогою, коли лікарі їдуть на виклик.

Нагадавши, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.

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