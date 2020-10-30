У Києві судитимуть нелюдів за жорстоке вбивство людини
Про це повідомляє місцева прокуратура.
Подія сталася 5 липня 2020 року на столичному Печерську.
Потерпілий перебував на одній з платформ залізничної станції «Видубичі», коли до нього підійшли двоє раніше незнайомих хлопців, спровокували з ним конфлікт і почали бійку.
Надалі обвинувачені вивели потерпілого з платформи в безлюдне місце, де продовжили наносити численні удари, поки чоловік не втратив свідомість.
Мейхер, що зганьбилася, зірвала образу на Кухар з "Танців з зірками": "Потрібно ще рости і рости"
Безсоромна екс-ВІА Гра Котова розляглася в ліжку в чому мати народила: "Ти моя Зайка!"
Фреймут шокувала Ектора з "майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні: "За етикетом себе так не ведуть"
Нова зовнішність зірки "Москва сльозам не вірить" Алентової привела всіх у тремтіння: "Я б не впізнала, сумно"
Після цього, продовжуючи злочинний умисел на заподіяння смерті потерпілому, нападники затягли тіло чоловіка в дерев'яну конструкцію громадського туалету і спустили з пагорба. Надалі один із зловмисників перерізав чоловікові горло уламком скляної пляшки.
Правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх.
Дії зловмисників кваліфіковано за п.12 ч. 2 ст. 115 КК України. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
До слова, лікарі швидкої допомоги Києва здійснюють 1100-1300 виїздів на виклики киян.
Хоча самих викликів фіксується 1500-1800 на добу.
Про це йдеться на сторінці Facebook "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва".
29 жовтня прибуття бригад на місце екстреного виклику до 10 хвилин склало 63% від загальної кількості.
Водії швидкої допомоги закликають водіїв поступатися дорогою, коли лікарі їдуть на виклик.
Нагадавши, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.
Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців.
Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші.