У Києві судитимуть нелюдів за жорстоке вбивство людини

Про це повідомляє місцева прокуратура.

Подія сталася 5 липня 2020 року на столичному Печерську.

Потерпілий перебував на одній з платформ залізничної станції «Видубичі», коли до нього підійшли двоє раніше незнайомих хлопців, спровокували з ним конфлікт і почали бійку.

Надалі обвинувачені вивели потерпілого з платформи в безлюдне місце, де продовжили наносити численні удари, поки чоловік не втратив свідомість.

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Поліція, авто, люди

Після цього, продовжуючи злочинний умисел на заподіяння смерті потерпілому, нападники затягли тіло чоловіка в дерев'яну конструкцію громадського туалету і спустили з пагорба. Надалі один із зловмисників перерізав чоловікові горло уламком скляної пляшки.

Правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх.

Дії зловмисників кваліфіковано за п.12 ч. 2 ст. 115 КК України. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

До слова, лікарі швидкої допомоги Києва здійснюють 1100-1300 виїздів на виклики киян.

Хоча самих викликів фіксується 1500-1800 на добу.

Про це йдеться на сторінці Facebook "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва".

скорая

29 жовтня прибуття бригад на місце екстреного виклику до 10 хвилин склало 63% від загальної кількості. 

Водії швидкої допомоги закликають водіїв поступатися дорогою, коли лікарі їдуть на виклик. 

Нагадавши, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.

Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців.

Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші.