В Киеве будут судить нелюдей за жестокое убийство человека

Об этом сообщает местная прокуратура.

Событие произошло 5 июля 2020 года на столичном Печерске.

Потерпевший находился на одной из платформ железнодорожной станции «Выдубичи», когда к нему подошли двое ранее незнакомых парней, спровоцировали с ним конфликт и начали драку.

В дальнейшем обвиняемые вывели потерпевшего с платформы в безлюдное место, где продолжили наносить многочисленные удары, пока мужчина не потерял сознание.

После этого, продолжая преступный умысел на причинение смерти потерпевшему, нападавшие затащили тело мужчины в деревянную конструкцию общественного туалета и спустили с холма. В дальнейшем один из злоумышленников перерезал мужчине горло обломком стеклянной бутылки.

Правоохранителям удалось установить подозреваемых и задержать их.

Действия злоумышленников квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

К слову, врачи скорой помощи Киева осуществляют 1100-1300 выездов на вызовы киевлян.

Хотя самих вызовов фиксируется 1500-1800 в сутки.

Об этом говорится на страинице Facebook "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".

29 октября прибытие бригад на место экстренного вызова до 10 минут составило 63% от общего количества.

Водители скорой помощи призывают водителей уступать дорогу, когда врачи едут на вызов.

Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.