Доктор медичних наук, реаніматолог з майже піввіковим стажем Фелікс Глумчер помер від китайського вірусу на 72-му році життя

Трагічну новину 4 листопада повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці колега покійного Ольга Голубовська, передає Politeka.net.

"Сьогодні на тлі коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Семенович Глумчер. Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий... Я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів", – йдеться в публікації.

Голубовська розповіла, що вперше тісно працювала з Глумчером під час пандемії грипу H1N1 в 2009 році:

"Ми з його кафедрою експертували історії померлих, обговорювали особливості ведення хворих з ураженням легенів, з яким тоді ми зіткнулися вперше. Зараз ці знання і підходи здорово стали в нагоді".

Вона поділилася знімком, на якому Фелікс Семенович сидить разом зі своїм колегою і другом, академіком Фоміним. Вони завжди були поруч на вчених радах.

"Я сідала ззаду і слухала цікаві історії про хворих, методики лікування – невимушено, виважено і обережних в оцінках, як і належить неординарним особистостям і видатним клініцистам", – згадує доктор.

Вона не може приховати болю від того, що йдуть з життя такі люди.

"Два метри української медицини, два академіки, покинули нас цього року, друзі – Петро Дмитрович Фомін помер цього літа. Ціла епоха лікарів, які присвятили своє життя людям".

Новина вразила користувачів, багатьом з яких доводилося перетинатися з цією людиною.

"Йде наша епоха. Великі, віддані своїй професії професіонали. Сумно і несправедливо.... Світла і вічна пам'ять...", "Це непоправна втрата.. царство Небесне! Розумна, харизматична людина, дуже небайдужа, мудрий Учитель і Доктор", "Світла пам'ять вельмишановному Феліксу Семеновичу...🙏 Співчуття родині, близьким, колегам","трагічний відтік таких Людей, асоціюється з трагічним недоліком кисню у нас, зараз у стаціонарах!😿", "Дуже сильно співчуваю, чому йдуть кращі, і чому їх не рятують, не розумію, дуже і дуже шкода!", "Яка важка втрата! Неможливо повірити. Який розум, який інтелект згас! Світла пам'ять", – пишуть під публікацією.

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