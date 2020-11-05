Доктор медицинских наук, реаниматолог с почти полувековым стажем Феликс Глумчер скончался от китайского вируса на 72-м году жизни

Трагическую новость 4 ноября сообщила на своей странице в Фейсбуке коллега покойного Ольга Голубовская, передает Politeka.net.

«Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый... Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров», – говорится в публикации.

Голубовская рассказала, что впервые тесно работала с Глумчером во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году:

«Мы с его кафедрой экспертировали истории умерших, обсуждали особенности ведения больных с поражением лёгких, с которым тогда мы столкнулись впервые. Сейчас эти знания и подходы здорово пригодились».

Она поделилась снимком, на котором Феликс Семенович сидит вместе со своим коллегой и другом, академиком Фоминым. Они всегда были рядом на ученых советах.

«Я садилась сзади и слушала интереснейшие истории о больных, методиках лечения - непринужденно, взвешенно и осторожных в оценках, как и положено неординарным личностям и выдающимся клиницистам», – вспоминает доктор.

Она не может скрыть боли от того, что уходят из жизни такие люди.

«Два мэтра украинской медицины, два академика, покинули нас в этом году, друзья - Пётр Дмитриевич Фомин умер этим летом. Целая эпоха врачей, посвятивших свою жизнь людям».

Новость потрясла пользователей, многим из которых доводилось пересекаться с этим человеком.

«Уходит наша эпоха. Великие, преданные своей профессии профессионалы. Грустно и несправедливо.... Светлая и вечная память...», «Это невосполнимая утрата.. царство небесное! Умнейший, харизматичный человек, очень небезразличный , мудрый Учитель и Доктор», «Светлая Память многоуважаемому Феликсу Семеновичу...🙏 Соболезнование семье, близким, коллегам», «Трагичный отток таких Людей, ассоциируется с трагическим недостатком кислорода у нас, сейчас в стационарах!😿», «Очень сильно сочувствую, почему уходят лучшие, и почему их не спасают, не понимаю, очень и очень жаль!», «Какая тяжелая потеря! Невозможно поверить. Какой ум, какой интеллект угас! Светлая память», – пишут под публикацией.

Напомним, оборвалась жизнь легендарного украинца.

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