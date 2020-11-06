У Києві дівчину без маски кондуктор і пасажир ногами виштовхали з трамвая
Як передає Politeka.net, кадри інциденту опублікував "Києва.Оперативний"у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"На зупинці Василя Макухи жінка намагалася увійти в трамвай, але кондуктор і пасажири її не пускали", - йдеться в повідомленні під відео.
На опублікованих кадрах видно, що дівчина буквально проривалася в трамвай, А кондуктор і пасажир її виштовхували руками і ногами, оскільки вона була без маски.
Інцидент не залишився без уваги українців:
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Варто відзначити, що за останні дні кількість заражених "китайським" вірусів серед українців стрімко збільшується. Так, за 5-е листопада було підтверджено 9721 випадків, що є антирекордом за весь час епідемії.
Нагадаємо, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.
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