У Києві дівчину без маски кондуктор і пасажир ногами виштовхали з трамвая



Як передає Politeka.net, кадри інциденту опублікував "Києва.Оперативний"у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



"На зупинці Василя Макухи жінка намагалася увійти в трамвай, але кондуктор і пасажири її не пускали", - йдеться в повідомленні під відео.

На опублікованих кадрах видно, що дівчина буквально проривалася в трамвай, А кондуктор і пасажир її виштовхували руками і ногами, оскільки вона була без маски.





Інцидент не залишився без уваги українців: