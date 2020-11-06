У Києві дівчину без маски кондуктор і пасажир ногами виштовхали з трамвая

Як передає Politeka.net, кадри інциденту опублікував "Києва.Оперативний"у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"На зупинці Василя Макухи жінка намагалася увійти в трамвай, але кондуктор і пасажири її не пускали", - йдеться в повідомленні під відео.

На опублікованих кадрах видно, що дівчина буквально проривалася в трамвай, А кондуктор і пасажир її виштовхували руками і ногами, оскільки вона була без маски.



Інцидент не залишився без уваги українців:

"Ось коли кожного, хто без маски, ногами будуть викидати з транспорту і будь-якого іншого громадського місця, тоді може люди трохи порозумнішають і зрозуміють - що якщо їм плювати на себе, то інші переживають за своє здоров'я","Народ себе так веде, як ніби їм всі повинні, є правила дотримуйтеся, не подобаються - купила собі трамвай особистий і роби як хочеш", "Боже, це якась дикість! Люди, що з вами?", "У світі тварин... В Європу ми йдемо, кому ми дикі там всралися!", "Важко одягнути маску?", - писали в мережі.

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Варто відзначити, що за останні дні кількість заражених "китайським" вірусів серед українців стрімко збільшується. Так, за 5-е листопада було підтверджено 9721 випадків, що є антирекордом за весь час епідемії.

Нагадаємо, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

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