В Киеве девушку без маски кондуктор и пассажир ногами вытолкали из трамвая

Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовал "Киев.Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"На остановке Василя Макухи женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - говорится в сообщении под видео.

На опубликованных кадрах видно, что девушка буквально прорывалась в трамвай, а кондуктор и пассажир ее выталкивали руками и ногами, поскольку она была без маски.



Инцидент не остался без внимания украинцев:

"Вот когда каждого, кто без маски, ногами будут выкидывать из транспорта и любого другого общественного места, тогда может люди немного поумнеют и поймут - что если им плевать на себя, то другие переживают за своё здоровье","Народ себя так ведет, как будто им все должны, есть правила придерживайтесь, не нравятся - купила себе трамвай личный и делай как хочешь", "Боже, это какая-то дикость! Люди, что с вами?", "В мире животных... В Европу мы идём, кому мы дикие там всрались!", "Трудно надеть маску?", - писали в сети.

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Стоит отметить, что за последние дни количество зараженных "китайским" вирусов среди украинцев стремительно увеличивается. Так, за 5-е ноября было подтверждено 9721 случаев, что является антирекордом за все время эпидемии.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.