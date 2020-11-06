В Киеве девушку без маски кондуктор и пассажир ногами вытолкали из трамвая



Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовал "Киев.Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"На остановке Василя Макухи женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - говорится в сообщении под видео.

На опубликованных кадрах видно, что девушка буквально прорывалась в трамвай, а кондуктор и пассажир ее выталкивали руками и ногами, поскольку она была без маски.





Инцидент не остался без внимания украинцев: