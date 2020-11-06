В Киеве девушку без маски кондуктор и пассажир ногами вытолкали из трамвая
Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовал "Киев.Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"На остановке Василя Макухи женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - говорится в сообщении под видео.
На опубликованных кадрах видно, что девушка буквально прорывалась в трамвай, а кондуктор и пассажир ее выталкивали руками и ногами, поскольку она была без маски.
Инцидент не остался без внимания украинцев:
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Стоит отметить, что за последние дни количество зараженных "китайским" вирусов среди украинцев стремительно увеличивается. Так, за 5-е ноября было подтверждено 9721 случаев, что является антирекордом за все время эпидемии.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.