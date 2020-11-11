У Києві тривають протести через введення "карантину вихідного дня"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, протестувальники заблокували проїзд біля стадіону "Динамо" та обіцяють перейти до більш жорстких заходів.

"Проти введення "вихідного карантину" мітингують і біля стадіону "Динамо". Тут на годину перекривали дорогу, пропускаючи тільки спецтранспорт і громадський транспорт. Надалі погрожують вживати більш жорсткі заходи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під Кабміном українські ресторатори, підприємці та медики провели акцію протесту проти "карантину вихідного дня".

Українська ресторанна асоціація і регіональні ресторанні об'єднання вийшли до Кабміну і під будівлі ОДА України, вимагаючи послабити тиск на галузь через карантинні обмеження, введені у зв'язку з поширенням COVID-19. Зокрема, люди вимагають не вводити карантин вихідного дня. Також під Кабміном мітингували медики - вони вимагали збільшити бюджет на медицину і в якості реквізиту принесли кістки. Поліція такий перформанс не оцінила і не дала мітингувальників пройти до будівлі Кабміну.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років...".

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.