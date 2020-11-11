В Киеве продолжаются протесты из-за введения "карантина выходного дня"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, протестующие заблокировали проезд возле стадиона "Динамо" и обещают перейти к более жестким мерам.

"Против введения "выходного карантина" митингуют и возле стадиона "Динамо". Здесь на час перекрывали дорогу, пропуская только спецтранспорт и общественный транспорт. В дальнейшем угрожают принимать более жесткие меры", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Кабмином украинские рестораторы, предприниматели и медики провели акцию протеста против "карантина выходного дня".

Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные объединения вышли к Кабмину и под здания ОГА Украины, требуя ослабить давление на отрасль через карантинные ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19. В частности, люди требуют не вводить карантин выходного дня. Также под Кабмином митинговали медики - они требовали увеличить бюджет на медицину и в качестве реквизита принесли кости. Полиция такой перформанс не оценила и не дала митингующим пройти к зданию Кабмина.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в МИНЗДРАВЕ готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.