У Києві за добу було підтверджено понад 900 нових випадків зараження коронавірусом

Як передає Politeka, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Кличко наголосив, що динаміка захворюваності в столиці не зменшується, і за минулу добу, 10 листопала, в Києві ще 965 людей захворіли на коронавірус.

Померли від віруса за за добу у столиці 20 людей. Усього за весь час епідемії коронавірус забрав життя 914 киян.

Станом на сьогоднішній день, 11 листопада, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в столиці зафіксовано вже 46 632.

Що ж стосується добового приросту, найбільше хворих зафіксовано серед жінок. Також серед хворих є і діти - вірус підтвердився у 60 дівчаток і хлопчиків.

Захворіли:

547 жінок віком від 18 до 88 років;

358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв;

28 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчика від 9 місяців до 17 років.

Також Кличко повідомив, що за добу у Києві захворів 31 медпрацівник.

"До лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - повідомив мер.

Одужали за минулу добу у Києві 469 людей. Усього станом на сьогодні коронавірус подолали 17 473 киян.

Як відомо, перші випадки коронавируса в Україні підтвердилися ще в березні. Хвороба швидко поширювалася по країні, і з 12 березня в Україні був введений карантин, щоб прдоствратіть масові зараження. З того часу в Україні продовжує діяти карантин, який регулярно продовжується владою. При цьому, в залежності від епідеміологічної ситуації, карантинні обмеження можуть послаблювати або посилювати.

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