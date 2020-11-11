В Киеве за сутки было подтверждено более 900 новых случаев заражения коронавирусом

Как передает Politeka, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что динамика заболеваемости в столице не уменьшается, и за минувшие сутки, 10 ноября, в Киеве еще 965 человек заболели коронавирусом.

Умерли от вируса за сутки в столице 20 человек. Всего за все время эпидемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 914 киевлян.

По состоянию на сегодняшний день, 11 ноября, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 46 632.

Что же касается суточного прироста, больше всего больных зафиксировано среди женщин - их почти на 200 больше, чем зараженных мужчин. Также среди заболевших есть и дети - вирус подтвердился у 60 девочек и мальчиков.

Заболели:

547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Также Кличко сообщил, что за сутки в Киеве заболел 31 медработник.

Госпитализировали 92 пациентов, остальные помещены на на самоизоляцию и лечатся под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки в Киеве 469 человек. Всего коронавирус побороли 17 473 жителей столицы.

Как известно, первые случаи коронавируса в Украине подтвердились еще в марте. Болезнь быстро распространялась по стране, и с 12 марта в Украине был введен карантин, чтобы прдоствратить массовые заражения. С того времени в Украине продолжает действовать карантин, который регулярно продлевается властями. При этом, в зависимости от эпидемиологической ситуации, карантинные ограничения могут ослаблять или ужесточать.

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