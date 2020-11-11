У центрі Києва сталася жахлива ДТП
Про інцидент пишуть у спільноті "Київ Оперативний".
Елітний Porsche зіткнулося з машиною швидкої допомоги.
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У поліції повідомили, що водій "швидкої" з проблисковими маячками намагався швидко проїхати перехрестя, де щойно загорівся червоний світлофор, в той же час Porsche швидко почав рух на зелений.
Щоб переглянути відео ДТП - перейдіть за посиланням.
Водій легкового авто протаранив "швидку" що призвело до п'яти постраждалих.
Крім того ми писали, що в Києві невідомий намагався пограбувати кафе, проте йому це не вдалося через те, що всередині ночував власник закладу.
Так, в столиці біля ринку "Юність" невідомий рано вранці пробрався в заклад харчування, але побачив всередині його власника, тому швидко зник з місця.
"Увага! Розшук! Сьогодні о 05: 10 спробували пограбувати кав'ярню. Врятувало лише те, що власник спав всередині. Злом стався буквально за пару секунд. Кав'ярня знаходиться біля ринку "Юність" на Лісовому. Ніхто не знає випадково цього недорозвиненого?"- йдеться в повідомленні.
Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років...".
Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.