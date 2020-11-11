У центрі Києва сталася жахлива ДТП

Про інцидент пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

Елітний Porsche зіткнулося з машиною швидкої допомоги.

У поліції повідомили, що водій "швидкої" з проблисковими маячками намагався швидко проїхати перехрестя, де щойно загорівся червоний світлофор, в той же час Porsche швидко почав рух на зелений.

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Водій легкового авто протаранив "швидку" що призвело до п'яти постраждалих.

Крім того ми писали, що в Києві невідомий намагався пограбувати кафе, проте йому це не вдалося через те, що всередині ночував власник закладу.

Так, в столиці біля ринку "Юність" невідомий рано вранці пробрався в заклад харчування, але побачив всередині його власника, тому швидко зник з місця.

"Увага! Розшук! Сьогодні о 05: 10 спробували пограбувати кав'ярню. Врятувало лише те, що власник спав всередині. Злом стався буквально за пару секунд. Кав'ярня знаходиться біля ринку "Юність" на Лісовому. Ніхто не знає випадково цього недорозвиненого?"- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

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