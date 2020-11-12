У Києві в лікарнях не вистачає місць для пацієнтів з коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет телеканалу "112 Україна".

Так, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько розповів, що у столичних лікарнях не вистачає місць для нових хворих на коронавірус. При цьому, за його словами, лікарні не можуть розширити кількість місць, тому що для догляду за пацієнтами не вистачає і медичного персоналу. Тим часом хворих на ковід у столиці стає все більше.

"Кількість хворих на Covid-19 тут перевищує норму, яку Київська міська клінічна лікарня №1 може прийняти. Зараз ця лікарня може помістити близько 100 людей, хоча тут хворих значно більше", - розповів Іванько.

Він наголосив, що у медзакладу є як як бажання, так і можливість збільшити кількість місць для хворих на ковід до 200, однак є інша перешкода - лікарні банально бракує медперсоналу. За його словами, зараз дуже багато медичних працівників хворіють на коронавірус.

Крім того, як розповів Іванько, після того, як лікарі почали хворіти, деякі медичні працівники вирішили звільнитись, боючись ризику зараження.

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