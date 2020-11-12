В Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет телеканала "112 Украина".

Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает. При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.

"Количество больных ковидом здесь превышает норму, которую больница №1 может принять. Сейчас она может поместить около ста человек, хотя здесь больных значительно больше", - рассказал Иванько.

Он отметил, что у медучреждения есть как желание, так и возможность увеличить количество мест для больных ковидом до двух сотен, однако есть другое препятствие - банальная нехватка персонала. Сейчас, по его словам, очень многие медработники заражены коронавирусом.

Кроме того, как рассказал Иванько, после того, как врачи начали массово болеть, многие медработники решили уволиться, опасаясь риска заражения.

Как известно, динамика заболеваемости коронавирусом в столице становится все тревожнее. Киев и область уже долгое время попадают в тройку "лидеров" в антирейтинге новых случаев заражения по регионам. На фоне резкого роста количества больных в Украине решили ввести "карантин выходного дня", который будет действовать с полуночи пятницы до утра понедельника. В этот период будет запрещена работа кафе, торговых центров, крупных магазинов и т.д. По прогнозам президента Украины Владимира Зеленского, в таком режиме Украина пробудет несколько недель - ожидается, что за это время вирус в стране пойдет на спад. Такие меры вызвали бурную реакцию среди украинцев - многие регионы, в том числе и столица, выходили на митинги, требуя разрешить работать представителям малого бизнеса.

Напомним, операции и госпитализации в Украине запретили: срочное заявление МОЗ, "с сегодняшнего дня…".

Как сообщала Politeka, карантин выходного дня: вирусолог рассказала о последствиях, "так будет только хуже...".

Также Politeka писала, что карантин максимально усилят, появилось важное заявление Степанова: "будет общая зона...".