Звинувачуваний в ДТП із трьома курсантками майор Володимир Холодний залишиться за гратами - принаймні, до понеділка

Як передає Politeka , про це повідомляє ТСН

Так, у четвер, 12 листопада, суддя повинна була вирішити - чи продовжити утримання під вартою, чи відпустити майора Холодного під домашній арешт.

Однак засідання перенесли, тому що в залу суду не з'явився адвокат підозрюваного.

Курсантки і їхні батьки вперше після страшної аварії подивилися в очі майору. Він каявся і просив у них вибачення, а напередодні його захисник пропонував потерпілим по 10 тисяч гривень, однак дівчата від грошей відмовилися.

"Він вибачався. Сильно не слухала, але вибачався. Можливо, йому дійсно щиро шкода, можливо, ні. Цього не можу сказати, тому що не знаю його як людину", - прокоментувала одна з постраждалих дівчат.

Як відомо, моторошна ДТП з курсантками сталося в серпні 2020 року на території військової частини. Володимир Холодний був за кермом "Пріуса" у стані алкогольного сп'яніння та збив трьох дівчат, які прийшли отримувати форму. Курсантки в результаті ДТП отримали серйозні травми ніг. Двом із курсанток довелося ампутувати кінцівки. Олександрі Гуй досі медики рятують другу ногу у військовій клініці Німеччини.