Обвиняемый в ДТП с тремя курсантками майор Владимир Холодный останется за решеткой - по крайней мере, до понедельника

Как передает Politeka , об этом сообщает ТСН

Так, в четверг, 12 ноября, судья должна была решить - продлить ли содержание под стражей, или же отпустить майора Холодного под домашний арест.

Однако заседание перенесли, так как в зал суда не явился адвокат подозреваемого.

Курсантки и их родители впервые после страшной аварии посмотрели в глаза майору. Он каялся и просил у них прощения, а накануне его защитник предлагал потерпевшим по 10 тысяч гривен, однако девушки от денег отказались.

"Он извинялся. Сильно не слушала, но извинялся. Возможно, ему действительно искренне жаль, возможно, нет. Этого не могу сказать, потому что не знаю его как человека", - прокомментировала одна из пострадавших девушек.

Как известно, жуткое ДТП с курсантками произошло в августе 2020 года на территории воинской части. Владимир Холодный был за рулем "Приуса" в состоянии алкогольного опьянения и сбил трех девушек, которые пришли получать форму. Курсантки в результате ДТП получили серьезные травмы ног. Двоим из курсанток пришлось ампутировать конечности. Александре Гуй до сих пор медики спасают вторую ногу в военной клинике Германии.