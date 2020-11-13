Киян попереджають про різке зниження температури у вихідні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, синоптики прогнозують на вихідні мокрий сніг з дощем та температуру не вище 8 градусів тепла. Вночі і взагалі очікується мороз.
За даними синоптиків, протягом трьох днів підряд температура не буде рухатись ані вгору, ані вниз – вона становитиме від 4 до 8 градусів тепла.
Вночі в суботу та неділю вдарять перші морози. Також синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем.
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Вночі у вихідні у столиці очікується від -1 до +1 градусів. Вдень в суботу та неділю температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів вище нуля.
Раніше повідомлялось, що за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, різке зниження температури повітря в Україні почнеться з 15 січня. Вночі морози сягатимуть до -16 градусів, не виключені і опади у вигляді снігу.
Така погода, за словами синоптика, переважатиме в Україні до 8 лютого. Потім температура втримається на рівні трохи нижче 0 градусів, а 20 лютого має потеплішати до +2 градусів за Цельсієм. Таким чином, сильних морозів у 2020 році вже не очікується - вони прийдуть у перший місяць 2021 року.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".