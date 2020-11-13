Погода буде не для прогулянок

Киян попереджають про різке зниження температури у вихідні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, синоптики прогнозують на вихідні мокрий сніг з дощем та температуру не вище 8 градусів тепла. Вночі і взагалі очікується мороз.

За даними синоптиків, протягом трьох днів підряд температура не буде рухатись ані вгору, ані вниз – вона становитиме від 4 до 8 градусів тепла.

Вночі в суботу та неділю вдарять перші морози. Також синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем.

Вночі у вихідні у столиці очікується від -1 до +1 градусів. Вдень в суботу та неділю температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів вище нуля.

Раніше повідомлялось, що за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, різке зниження температури повітря в Україні почнеться з 15 січня. Вночі морози сягатимуть до -16 градусів, не виключені і опади у вигляді снігу.

Така погода, за словами синоптика, переважатиме в Україні до 8 лютого. Потім температура втримається на рівні трохи нижче 0 градусів, а 20 лютого має потеплішати до +2 градусів за Цельсієм. Таким чином, сильних морозів у 2020 році вже не очікується - вони прийдуть у перший місяць 2021 року.

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