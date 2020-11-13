Киевлян предупреждают о резком снижении температуры в выходные
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, синоптики прогнозируют на выходные мокрый снег с дождем и температуру не выше 8 градусов тепла. Ночью и вообще ожидается мороз.
По данным синоптиков, в течение трех дней подряд температура не будет двигаться ни вверх, ни вниз – она составит от 4 до 8 градусов тепла.
Ночью в субботу и воскресенье ударят первые морозы. Также синоптики обещают мокрый снег с дождем.
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Ночью в выходные в столице ожидается от -1 до +1 градусов. Днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов выше нуля.
Ранее сообщалось, что по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, резкое снижение температуры воздуха в Украине начнется с 15 января. Ночью морозы будут достигать до -16 градусов, не исключены и осадки в виде снега.
Такая погода, по словам синоптика, будет преобладать в Украине до 8 февраля. Затем температура удержится на уровне чуть ниже 0 градусов, а 20 февраля должно потеплеть до +2 градусов по Цельсию. Таким образом, сильных морозов в 2020 году уже не ожидается - они придут в первый месяц 2021 года.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".