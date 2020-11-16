Українцям є у кого повчитися

У Києві продавець фруктів і овочів азербайджанського походження вирішив зробити щедрий жест - безкоштовно роздати людям на ринку продукти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на один зі столичних Telegram-каналів.

Повідомляється, що таким чином чоловік вирішив відзначити історичну подію для свого народу - звільнення Нагірного Карабаху після довгих років війни.

На опублікованому відео чоловік азербайджанського походження бере ящик з продуктами, ставить його перед людьми та пропонує брати все безкоштовно.

Він також наголосив, що Карабах - це Азербайджан, а Крим - це Україна.

"Не треба нічого! Безкоштовно!" - вигукнув чоловік.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Донецьку представники азербайджанської діаспори вирішили відсвяткувати звільнення Нагірного Карабаху.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна побачити автопробіг в окупованому Донецьку із прапорами Азербайджану і Туреччини, яка виступила союзником цієї країни. Учасники розмахують прапорами і скандують: "Карабах!".

Як відомо, чергова ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі відбулася наприкінці вересня цього року. Уже в листопаді підрозділи азербайджанської армії увійшли в місто Шуша, на якому трималася вся вірменська оборона. Потім президент Азербайджану Ільхам Алієв офіційно заявив, що їхні збройні сили взяли місто під контроль.

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