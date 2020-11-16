Украинцам есть у кого поучиться

В Киеве продавец фрктов и овощей азербайджанского происхождения решил сделать щедрый жест - бесплатно раздать людям на рынке продукты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из столичных Telegram-каналов.

Сообщается, что таким образом мужчина решил отметить историческое событие для своего народа - освобождение Нагорного Карабаха после долгих лет войны.

На опубликованном видео мужчина азербайджанского происхождения берет ящик с продуктами, ставит его перед людьми и предлагает брать все бесплатно.

Он также отметил, что Карабах - это Азербайджан, а Крым - это Украина.

"Не надо ничего! Бесплатно!" - воскликнул мужчина.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке представители азербайджанской диаспоры решили отпраздновать освобождение Нагорного Карабаха.

Так, в сети появилось видео, на котором можно увидеть автопробег в оккупированном Донецке с флагами Азербайджана и Турции, которая выступила союзником этой страны. Участники размахивают флагами и скандируют: "Карабах!".

Как известно, очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла в конце сентября этого года. Уже в ноябре подразделения азербайджанской армии вошли в город Шуша, на котором держалась вся армянская оборона. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что их вооруженные силы взяли город под контроль.

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при оккупантах.

Как сообщала Politeka, Бородай пригрозил Украине потерей Донбасса, циничное заявление.

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