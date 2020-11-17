У Києві підприємці вийшли на мітинг з вимогою послабити карантин, щоб вони мали можливість нормально працювати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці проходить мітинг проти карантину. Люди під прапорами "Save ФОП" вийшли на протест на Грушевського, через що рух транспорту ускладнений.

"По можливості об'їжджайте", - звертаються до киян.

В коментарях під відео далеко не всі кияни підтримали протестувальників. Однак багато людей зазначили, що привернути увагу до проблеми можна тільки таким шляхом.

"От би по переходу б не ходили, все вже 40 хвилин на місці стоять. А мені дитину треба забрати у дідуся, якому на роботу треба. Але ж все тільки про себе думають", "ФОПам взагалі наплювати на інших людей, люди на роботу їдуть, а вони дорогу перегородили, з чого людині, яка їде на роботу, повинні ***ти мізки ці ФОПи?", "Тому що з нового року велика частина цих людей залишиться без засобів до існування з новоспеченими законами, а вам вашої зарплати хіба що на хліб з молоком вистачить через стрибок цін. Так що краще, не знаючи суті проблеми, не обурюйться", - пишуть кияни.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупинився транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років...".

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.