В Киеве предприниматели вышли на митинг с требованием ослабить карантин, чтобы они имели возможность нормально работать
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице проходит митинг против карантина. Люди под флагами "Save ФОП" вышли на протест на Грушевского, из-за чего движение транспорта затруднено.
"По возможности объезжайте", - обращаются к киевлянам.
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В комментариях под видео далеко не все киевляне поддержали протестующих. Однако многие люди отметили, что привлечь внимание к проблеме можно только таким путем.
"Вот бы по переходу бы не ходили, все уже 40 минут на месте стоят. А мне ребенка надо забрать у дедушки, которому на работу надо. Но все только о себе думают", "ФОПам вообще наплевать на других людей, люди на работу едут, а они дорогу перегородили, с чего человеку, который едет на работу, должны ***ть мозги эти Фопы?", "Потому что с нового года большая часть этих людей останется без средств к существованию с новоиспеченными законами, а вам вашей зарплаты разве что на хлеб с молоком хватит из-за скачка цен. Так что лучше, не зная сути проблемы, не возмущайтесь", - пишут киевляне.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановился транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в МОЗЕ готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.