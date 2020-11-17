У Києві в приватних лікарнях вже немає місць для пацієнтів з коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українські новини".
Так, у приватних клініках столиці наразі відсутні місця для стаціонарного лікування хворих на COVID-19.
Зокрема, у клініках мережі "Добробут" столичним журналістам розповіли, що вільних місць на стаціонарі немає, і збільшувати кількість ліжко-місць там поки не планують.
Також стаціонарне лікування хворих на коронавірус проводиться в клініках мережі на вул. Любомира Гузара (Медмістечко) і на вул. Яблучної (Софіївська Борщагівка). Представник цих клінік не повідомив точної кількості місць на стаціонарі.
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Відомо, що вартість стаціонарного лікування хворих на коронавірусів в палаті загальної терапії скаладає 12 тисяч гривень на добу, а в палаті інтенсивної терапії - 14 тисяч гривень.
Немає вільних місць і в клініці "Оберіг". Про загальну кількість ліжко-місць на стаціонарі представник клініки не повідомив. Лікування тут обходиться в 11 650 грн на добу, а в палаті, розрахованій на двох людей, заплатити за ліжко-місце доведеться 9 025 грн за добу.
Що ж стосується клінік мереж Viva і Oxford Medical, тут лікування хворих на ковід на стаціонарі не провадиться.
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Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.
Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.