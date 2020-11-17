В Киеве в частных больницах уже нет мест для пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинские новости".

Так, в частных клиниках столицы в данный момент отсутствуют места для стационарного лечения больных COVID-19.

В частности, в клиниках сети "Добробут" столичным журналистам рассказали, что свободных мест на стационаре нет, и увеличивать количество койко-мест там пока что не планируют.

Также стационарное лечение больных коронавирусом проводится в клиниках сети на ул. Любомира Гузара (Медгородок) и на ул. Яблочной (Софиевская Борщаговка). Представитель этих клиник не сообщил точного количества мест на стационаре.

Известно, что стоимость стационарного лечения больных коронавирусом в палате общей терапии составляет 12 тысяч гривен в сутки, а в палате интенсивной терапии - 14 тысяч гривен.

Нет свободных мест и в клинике "Оберег". Об общем количестве койко-мест на стационаре представитель клиники не сообщил. Лечение здесь обходится в 11 650 грн в сутки, а в палате, рассчитанной на двух человек, заплатить за койко-место придется 9 025 грн за сутки.

Что же касается сетей клиник Viva и Oxford Medical, здесь лечение больных ковидом на стационаре не осуществляется.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.