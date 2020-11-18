У Києві жінка народила дитину прямо в машині, дорогою до пологового будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, до правоохоронців, які патрулювали бульваром Шевченка, звернувся чоловік з проханням про допомогу. У його авто в цей момент народжувала жінка і їй терміново потрібно було потрапити до пологового будинку, який знаходився в іншому кінці міста.

Поки авто з жінкою прямувало в бік пологового будинку, у жінки почалися перейми, й зволікати вже не можна було. Тому на бульварі Лесі Українки прямо в машині вона народила немовля. В авто був пасажир, який виявився медиком, тож він зміг швидко прийняти пологи.

Народивши дитину прямо в машині, жінка поїхала до пологового будинку у супроводі патрульних, які допомогли швидко проїхати дорогами столиці.

"Незважаючи на те, що ми знали що в автомобілі є медик ми переймалися, щоб з жінкою та її дитиною все було гаразд, тож намагалися максимально швидко доставити їх до лікарні", - розповів патрульний.

Правоохоронці привітали жінку з народженням немовля та побажали, щоб дитина росла щасливою і здоровою.

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