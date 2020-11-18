В Киеве женщина родила ребенка прямо в машине по дороге в роддом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, к правоохранителям, которые патрулировали на бульваре Шевченко, обратился мужчина с просьбой о помощи. В его авто в этот момент рожала женщина и ей срочно нужно было попасть в роддом, который находился в другом конце города.

Пока авто с женщиной направлялось в сторону роддома, у женщины начались схватки, и медлить уже нельзя было. Поэтому на бульваре Леси Украинки прямо в машине она родила младенца. В авто был пассажир, который оказался медиком, поэтому он смог быстро принять роды.

Родив ребенка прямо в машине, женщина поехала в роддом в сопровождении патрульных, которые помогли быстро проехать по дорогам столицы.

"Несмотря на то, что мы знали что в автомобиле есть медик, мы беспокоились, чтобы с женщиной и ее ребенком все было в порядке, поэтому старались максимально быстро доставить их в больницу", - рассказал патрульный.

Правоохранители поздравили женщину с рождением младенца и пожелали, чтобы ребенок рос счастливым и здоровым.

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