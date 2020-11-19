У Львові відбулась церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем ЗСУ Іваном Горошком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на АрміяInform.

Так, у Львові в гарнізонній церкві святих апостолів Петра і Павла відбулось прощання з Іваном Горошком. Загиблий був солдатом окремої десантно-штурмової бригади. Його життя обірвалось у районі проведення операції Об’єднаних сил в ніч на 16 листопада.

На опублікованих кадрах можна побачити, що військового урочисто проводжали в останню путь. До церемонії були залучені військові, а також попрощатись із бійцем прийшли родичі, близькі, друзі та небайдужі жителі міста.

Всі бажаючі могли попрощатися з українським захисником в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, який розташований на вулиці Театральній. Після прощання в храмі Горошка поховали на Личаківському кладовищі.

Відомо, що у загиблого військовослужбовця залишилася дружина, з якою вони чекали дитини.

Раніше повідомлялось, що життя молодого бійця обірвалось під час телефонної розмови з дружиною. Вона розповіла, що розмова з чоловіком обірвалася, коли вона почула звук пострілу. Злякавшись, вона відразу ж подзвонила товаришу по службі Івана, який повідомив про смерть її коханого.

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