Во Львове состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ Иваном Горошко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на АрміяInform.

Так, во Львове в гарнизонной церкви Святых апостолов Петра и Павла состоялось прощание с Иваном Горошком. Погибший был солдатом отдельной десантно-штурмовой бригады. Его жизнь оборвалась в районе проведения операции Объединенных сил в ночь на 16 ноября.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что военного торжественно провожали в последний путь. К церемонии были привлечены военные, а также попрощаться с бойцом пришли родные, близкие, друзья и неравнодушные жители города.

Все желающие могли проститься с украинским защитником в гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла, который находится на улице Театральной. После прощания в храме Горошко похоронили на Лычаковском кладбище.

Известно, что у погибшего военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка.

Ранее сообщалось, что жизнь молодого бойца оборвалась во время телефонного разговора с супругой. Она рассказала, что разговор с мужем оборвался, когда она услышала звук выстрела. Испугавшись, она сразу же позвонила сослуживцу Ивана, который сообщил о смерти ее любимого.

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