У ВООЗ назвали єдиний спосіб уникнути локдауну через коронавірус, цей спосіб може допомогти і Україні

Європа і США знову стали епіцентрами пандемії і найближчі шість місяців ситуація буде важкою, але локдауна можна уникнути і врятуватися від нього.

Так, глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що щоб уникнути повного локдауну 95% людей повинні робити лише одне - носити маски, передає Reuters.

"Використання маски ні в якому разі не є панацеєю, і її потрібно поєднувати з іншими заходами. Однак, якщо використання маски досягне 95%, локдауни не будуть потрібні",- пояснив він.

Клюге додав, що зняття жорстких карантинів має відбуватися плавно, щоб уникнути занадто швидкого ослаблення. На його думку, навіть у розпал пандемії школи повинні бути відкриті, так як діти і підлітки не є рушійною силою коронавірусу.

Він вважає, що "світло в кінці тунелю є". Але, на його думку, поставки вакцинм будуть обмежені, особливо спочатку.

Також раніше повідомлялося, що станом на четвер, 19 листопада в Україні офіційно зареєстровано 583 510 випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 13 357 нових випадків зараження, що стало новим добовим рекордом. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

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