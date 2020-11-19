В ВОЗ назвали единственный способ избежать локдауна из-за коронавируса, этот способ может помочь и Украине

Европа и США снова стали эпицентрами пандемии и ближайшие шесть месяцев ситуация будет тяжелой, но локдауна можно избежать и спастись от него.

Так, глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что чтобы избежать полного локдауна 95% человек должны делать лишь одно - носить маски, передает Reuters.

"Использование маски ни в коем случае не является панацеей, и ее нужно сочетать с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет 95%, локдауны не потребуются", – объяснил он.

Клюге добавил, что снятие жестких карантинов должно происходить плавно, чтобы избежать слишком быстрого ослабления. По его мнению, даже в разгар пандемии школы должны быть открыты, так как дети и подростки не являются движущей силой коронавируса.

Он считает, что "свет в конце туннеля есть". Но, по его мнению, поставки вакцина будут ограничены, особенно вначале.

Также ранее сообщалось, что по состоянию на четверг, 19 ноября, в Украине официально зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения, что стало новым суточным рекордом. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

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