В ВОЗ назвали единственный способ избежать локдауна из-за коронавируса, этот способ может помочь и Украине
Европа и США снова стали эпицентрами пандемии и ближайшие шесть месяцев ситуация будет тяжелой, но локдауна можно избежать и спастись от него.
Так, глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что чтобы избежать полного локдауна 95% человек должны делать лишь одно - носить маски, передает Reuters.
"Использование маски ни в коем случае не является панацеей, и ее нужно сочетать с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет 95%, локдауны не потребуются", – объяснил он.
"Невеста" Харламова распахнула халатик, пленив "полушариями" в прозрачном белье, Басков не устоял: "Ослепляют..."
Дочь Веры Брежневой поразила бесстыдством в мини-шортиках, барышня созрела: "Чика!"
86-летняя Софи Лорен беcцеремонно обнажила декольте, наплевав на возраст: "Итальянский вариант Гурченко"
На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."
Клюге добавил, что снятие жестких карантинов должно происходить плавно, чтобы избежать слишком быстрого ослабления. По его мнению, даже в разгар пандемии школы должны быть открыты, так как дети и подростки не являются движущей силой коронавируса.
Он считает, что "свет в конце туннеля есть". Но, по его мнению, поставки вакцина будут ограничены, особенно вначале.
Также ранее сообщалось, что по состоянию на четверг, 19 ноября, в Украине официально зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения, что стало новым суточным рекордом. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.