Українці, які якось пов'язані з бізнесом повинні справно платити податки

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер і бізнесмен Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він в курсі всіх витівок до яких перебігають підприємці, щоб заощадити гроші.

"Я виріс з мікро бізнесу і знаю, що таке мінімізація. Знаю як купувати фіктивні парафії. Знаю як дробити і занижувати оборот. Знаю як переводити в готівку через ФОП. Знаю як платити ЗП в конверті", - поділився Давиденко.

Давиденко вважає, що до таких прийомів вдаються чимало українців. За його словами, саме це і не дає нашому народу жити краще.

"Ми хочемо квітучу Україну, високі зарплати у лікарів, не брати гроші у МВФ, але ми не хочемо навіть мінімально платити податки. Яка проблема поставити касовий апарат і чесно бити касу? Немає проблем, якщо тільки ви не обманюєте державу", - зазначив блогер.

За його словами, щоб жити добре, кожен з нас повинен почати з себе.
"Так, кожна влада у нас гівно. Але справа в тому, що і ми всі в більшості своїй таке ж сумне гівно. Запам'ятавши. Не почнемо хоча б у чомусь жити за правилами і хоч мінімально платити податки - так і залишимося в цьому гівні", - підсумував Давиденко.

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