Українці, які якось пов'язані з бізнесом повинні справно платити податки
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер і бізнесмен Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, він в курсі всіх витівок до яких перебігають підприємці, щоб заощадити гроші.
"Я виріс з мікро бізнесу і знаю, що таке мінімізація. Знаю як купувати фіктивні парафії. Знаю як дробити і занижувати оборот. Знаю як переводити в готівку через ФОП. Знаю як платити ЗП в конверті", - поділився Давиденко.
Давиденко вважає, що до таких прийомів вдаються чимало українців. За його словами, саме це і не дає нашому народу жити краще.
За його словами, щоб жити добре, кожен з нас повинен почати з себе.
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