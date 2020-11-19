Украинцы, которые как-то связаны с бизнесом должны справно платить налоги



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и бизнесмен Алексей Давиденко на своей страничке в Facebook.



По его словам, он в курсе всех проделок к которым перебегают предприниматели, чтобы сэкономить деньги.

"Я вырос из микро бизнеса и знаю, что такое минимизация. Знаю как покупать фиктивные приходы. Знаю как дробить и занижать оборот. Знаю как обналичивать через ФОП. Знаю как платить ЗП в конверте", - поделился Давиденко.

Давиденко считает, что к таким приемам прибегают немало украинцев. По его словам, именно это и не дает нашему народу жить лучше.