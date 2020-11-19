Украинцы, которые как-то связаны с бизнесом должны справно платить налоги
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и бизнесмен Алексей Давиденко на своей страничке в Facebook.
По его словам, он в курсе всех проделок к которым перебегают предприниматели, чтобы сэкономить деньги.
"Я вырос из микро бизнеса и знаю, что такое минимизация. Знаю как покупать фиктивные приходы. Знаю как дробить и занижать оборот. Знаю как обналичивать через ФОП. Знаю как платить ЗП в конверте", - поделился Давиденко.
Давиденко считает, что к таким приемам прибегают немало украинцев. По его словам, именно это и не дает нашему народу жить лучше.
По его словам, чтобы жить хорошо, каждый из нас должен начать с себя.
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