Украинцы, которые как-то связаны с бизнесом должны справно платить налоги

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и бизнесмен Алексей Давиденко на своей страничке в Facebook.

По его словам, он в курсе всех проделок к которым перебегают предприниматели, чтобы сэкономить деньги.

"Я вырос из микро бизнеса и знаю, что такое минимизация. Знаю как покупать фиктивные приходы. Знаю как дробить и занижать оборот. Знаю как обналичивать через ФОП. Знаю как платить ЗП в конверте", - поделился Давиденко.

Давиденко считает, что к таким приемам прибегают немало украинцев. По его словам, именно это и не дает нашему народу жить лучше.

"Мы хотим цветущую Украину, высокие зарплаты у врачей, не брать деньги у МВФ, но мы не хотим даже минимально платить налоги. Какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу? Нет проблем, если только вы не обманываете государство", - отметил блогер.

По его словам, чтобы жить хорошо, каждый из нас должен начать с себя.
"Да, каждая власть у нас говно. Но дело в том, что и мы все в большинстве своём такое же унылое говно. Запомните. Не начнём хотя бы в чем-то жить по правилам и хоть минимально платить налоги - так и останемся в этом говне", - подытожил Давиденко.

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