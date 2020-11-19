Лікар пояснив збільшення хворих коронавірусом серед молоді та назвав небезпечний синдром
Так, лікар Тарас Жиравецький, який займається лікуванням інфекції, заявив в інтерв'ю для Обозревателя, що складний перебіг коронавірусу притаманний людям старше 35 років, проте молодь іноді помилково вважає себе здоровою і хворіє так само, як і решта населення.
За його словами, останнім часом коронавірусом стала частіше хворіти молодь, що пов'язано із загальним збільшенням кількості хворих.
"Тепер ризик тяжкого перебігу і у віковій групі 35+. Немає такого, що половина хворих старші, інші молодші. Якщо вдень у нас 1600 госпіталізацій, звичайно, молодих буде більше, ніж коли госпіталізували 200-300", – зазначив лікар.
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Лікар пояснив, що це пов'язано з метаболізмом. Тобто з порушенням обміну речовин.
"Це складний синдром, що включає чимало підпунктів: скачки цукру, надлишок ваги, порушення обміну холестерину. Частина людей є алергіками, астматиками, у них алергічний риніт, атопічний дерматит. Тепер і вони в групі ризику особливі люди", - підкреслив Жиравецький.
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